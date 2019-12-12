2019-12-12T19:41:41+03:00
Происшествия

В Челябинске грузовик провалился в траншею

Водитель чудом не пострадал
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Маневр закончился неудачно. Фото: сообщество "Регион-74".Маневр закончился неудачно. Фото: сообщество "Регион-74".
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря, на одной из улиц Челябинска в Металлургическом районе. Грузовик опрокинулся в траншею, где коммунальщики собирались укладывать новые трубы.

— Водитель начал выполнять неосторожный маневр и опрокинулся. Пострадавших нет, — говорят очевидцы.

Читатели паблика, где выложили фотографию грузовика, иронизируют над случившимся: «устал — прилег», «машинку жалко — сломал».

Тем временем на других дорогах Челябинской области из-за обильного снегопада разыгрались трагедии. На автодороге Западный обход под Челябинском 43-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик. В Миассе 36-летний мужчина по той же причине съехал с проезжей части и врезался в электроопору. Оба водителя погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов
В Челябинске грузовик провалился в траншею
Соцсети: детсады Челябинской области ввели санкции против Бэтмена и других американских героев
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам ПАО «Банк «Екатеринбург» в своих банкоматах
В Челябинске закроют треть старых елочных базаров
Бывший медбрат стал главврачом ГКБ № 8 в Челябинске
В Челябинске сообщают о приближающихся морозах
Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор
Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору
В Челябинской области суд запретил называть пивоварню в честь великого человека
Челябинскую область наградили за Парижский полумарафон
«Читайте, завидуйте!» Губернатор вручил паспорта 20 юным южноуральцам
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО
В Челябинске власти объяснили, как скоро нужно очищать дороги от снега
Евгений Тефтелев попросил удалить прессу с заседания об избрании меры пресечения
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
Как получить максимальную прибыль на фондовом рынке?
В аэропорту Челябинска пассажира рейса на Москву не пустили в небо
Житель Челябинска разбился за городом из-за сильного снегопада
На маршрутчика, влетевшего в остановку в Челябинске, возбудили уголовное дело
Вымираем: в Челябинской области живет больше стариков и меньше молодежи
В национальном парке «Зюраткуль» хотят разводить норок
В Челябинской области отремонтировали сельский Дом культуры
Сергей Селещук проходит свидетелем по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Челябинской области МИД помогает выйти на экспортные рынки
Дело попавшего в объектив домофона насильника отправили в суд в Челябинске
Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизацию
Жильцов из ветхоаварийных домов в городах Южного Урала не будут переселять в Челябинск
Быть или не быть: нужны ли Челябинской области частные дома для престарелых