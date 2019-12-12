В Челябинске грузовик провалился в траншею

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-12T19:41:41+03:00

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Инцидент произошел в четверг, 12 декабря, на одной из улиц Челябинска в Металлургическом районе. Грузовик опрокинулся в траншею, где коммунальщики собирались укладывать новые трубы.

— Водитель начал выполнять неосторожный маневр и опрокинулся. Пострадавших нет, — говорят очевидцы.

Читатели паблика, где выложили фотографию грузовика, иронизируют над случившимся: «устал — прилег», «машинку жалко — сломал».

Тем временем на других дорогах Челябинской области из-за обильного снегопада разыгрались трагедии. На автодороге Западный обход под Челябинском 43-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик. В Миассе 36-летний мужчина по той же причине съехал с проезжей части и врезался в электроопору. Оба водителя погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU