СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов
Ассоциация стоматологов Москвы обратилась в минздрав России с предложением устанавливать чипы во рту пациентов, сообщает lentachel.ru.
Чипы хотят внедрять в полость рта при плановом осмотре у доктора. Для этого их предлагают «вживлять» в импланты, брекеты и протезы при их изготовлении в лаборатории.
Предполагается, что, отсканировав чип, доктор сможет увидеть медицинскую историю пациента: например, фирму-изготовителя, размер импланта, протокол установки... Тогда разным врачам будет легче вести общего пациента и более качественно выполнять любое лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU