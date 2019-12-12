СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-12T20:53:14+03:00

- Вам чип или пломбу? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С фантастической инициативой выступили доктора из Москвы

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Ассоциация стоматологов Москвы обратилась в минздрав России с предложением устанавливать чипы во рту пациентов, сообщает lentachel.ru.

Чипы хотят внедрять в полость рта при плановом осмотре у доктора. Для этого их предлагают «вживлять» в импланты, брекеты и протезы при их изготовлении в лаборатории.

Предполагается, что, отсканировав чип, доктор сможет увидеть медицинскую историю пациента: например, фирму-изготовителя, размер импланта, протокол установки... Тогда разным врачам будет легче вести общего пациента и более качественно выполнять любое лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU