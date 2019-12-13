2019-12-13T08:46:06+03:00
Спорт

«За черной полосой идет белая»: нападающий «Трактора» Виталий Кравцов уезжает из Челябинска

Почему хоккеист возвращается за океан
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Фото: hctraktor.orgФото: hctraktor.org
Изменить размер текста:

Нападающий Виталий Кравцов, которого «Трактор» отправил в свой фарм-клуб «Челмет», возвращается в Америку. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть хоккеиста в любой момент, пишет «Челябинск Сегодня»

— Это стандартный пункт при заключении таких договоров между клубами НХЛ и клубами Европы. Права на Виталия в КХЛ остаются у ХК «Трактор», — рассказали в пресс-службе челябинского клуба.

Спортсмен поблагодарил болельщиков в своем Instagram.

— Хотелось бы сказать болельщикам большое спасибо за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период! Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал, и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белая, — написал Виталий Кравцов.

В начале сезона хоккеист не смог попасть в основной состав «Нью-Йорк Рейнджерс», его отправили в свой фарм-клуб, выступающий в менее статусной лиге АХЛ, но он решил вернуться в Челябинск. Не исключено, что и в этот раз челябинец продержится в НХЛ недолго.

В этом сезоне Кравцов заработал три очка за 11 матчей, забросив две шайбы и отдав голевой пас. Его коэффициент полезности составляет -4. По мнению экспертов, при таком раскладе его «цена» на хоккейном рынке будет не велика. После НХЛ у его есть шансы получить более высокий контракт.

По данным портала Championat.com, зарплата Виталия Кравцова в НХЛ составляет $ 832,5 тыс. Подписной бонус равен $ 92,5 тыс. Также в каждом из сезонов хоккеист заработает по $ 850 тыс. в качестве бонусов категории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росгвардии объяснили, почему к заводу в Челябинске прибыли экстренные службы
В историческом парке «Россия — Моя история» подвели итоги Года театра
Новогодний подарок от Альфа-Банка: отмена годовой комиссии за обслуживание карты
Новый год на Южном Урале: где туристам интересно и полезно отдохнуть
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе — 2019»
В Магнитогорске полиция выясняет, переехала ли машина «скорой» человека или нет
В Челябинске родители юных гимнастов жалуются на разруху в спортшколе
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
«За черной полосой идет белая»: нападающий «Трактора» Виталий Кравцов уезжает из Челябинска
Алексей Текслер принял жителей области в резиденции
В Сатке врачи скорой помощи пожаловались в полицию на низкую зарплату
В Челябинске ГИБДД обещала быть вежливыми с инвалидами
СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов
В Челябинске грузовик провалился в траншею
Соцсети: детсады Челябинской области ввели санкции против Бэтмена и других американских героев
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам ПАО «Банк «Екатеринбург» в своих банкоматах
В Челябинске закроют треть старых елочных базаров
Бывший медбрат стал главврачом ГКБ № 8 в Челябинске
В Челябинске сообщают о приближающихся морозах
Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор
Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору