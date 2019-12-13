«За черной полосой идет белая»: нападающий «Трактора» Виталий Кравцов уезжает из Челябинска

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-13T08:46:06+03:00

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Нападающий Виталий Кравцов, которого «Трактор» отправил в свой фарм-клуб «Челмет», возвращается в Америку. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть хоккеиста в любой момент, пишет «Челябинск Сегодня»

— Это стандартный пункт при заключении таких договоров между клубами НХЛ и клубами Европы. Права на Виталия в КХЛ остаются у ХК «Трактор», — рассказали в пресс-службе челябинского клуба.

Спортсмен поблагодарил болельщиков в своем Instagram.

— Хотелось бы сказать болельщикам большое спасибо за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период! Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал, и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белая, — написал Виталий Кравцов.

В начале сезона хоккеист не смог попасть в основной состав «Нью-Йорк Рейнджерс», его отправили в свой фарм-клуб, выступающий в менее статусной лиге АХЛ, но он решил вернуться в Челябинск. Не исключено, что и в этот раз челябинец продержится в НХЛ недолго.

В этом сезоне Кравцов заработал три очка за 11 матчей, забросив две шайбы и отдав голевой пас. Его коэффициент полезности составляет -4. По мнению экспертов, при таком раскладе его «цена» на хоккейном рынке будет не велика. После НХЛ у его есть шансы получить более высокий контракт.

По данным портала Championat.com, зарплата Виталия Кравцова в НХЛ составляет $ 832,5 тыс. Подписной бонус равен $ 92,5 тыс. Также в каждом из сезонов хоккеист заработает по $ 850 тыс. в качестве бонусов категории.

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ИСТОЧНИК KP.RU