В Росгвардии объяснили, почему к заводу в Челябинске прибыли экстренные службы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-13T10:56:18+03:00

По тревожному сигналу автомобили выдвинулись к предприятию в Ленинском районе

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В пятницу, 13 декабря, в Ленинский район с ревущими сиренами промчалисчь автомобили экстренных служб — Росгвардии, «скорой помощи», полиции. У завода «Электромашина», перекрыли улицу Нахимова.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту КП-Челябинск объяснили, что к ЗЭМу приехала инженерно-техническая группа для обследования обнаруженного подозрительного предмета. Но ничего страшного в нем не обнаружено.

На работу предприятия инцидент не повлиял. Сегодня на ЗЭМ открылся уникальный для Челябинской области региональный испытательный центр. Здание начали строить в 2017 г. На площади 5000 кв м размещено более 500 единиц контрольно-испытательного оборудования для тестирования гражданской и военной техники. Здесь машины испытывают вибрацией, ударами, низкими температурами, влажностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU