2019-12-13T10:56:18+03:00
Общество

В Росгвардии объяснили, почему к заводу в Челябинске прибыли экстренные службы

По тревожному сигналу автомобили выдвинулись к предприятию в Ленинском районе
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Вмешательства экстренных служб не потребовалось.Вмешательства экстренных служб не потребовалось.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 декабря, в Ленинский район с ревущими сиренами промчалисчь автомобили экстренных служб — Росгвардии, «скорой помощи», полиции. У завода «Электромашина», перекрыли улицу Нахимова.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту КП-Челябинск объяснили, что к ЗЭМу приехала инженерно-техническая группа для обследования обнаруженного подозрительного предмета. Но ничего страшного в нем не обнаружено.

На работу предприятия инцидент не повлиял. Сегодня на ЗЭМ открылся уникальный для Челябинской области региональный испытательный центр. Здание начали строить в 2017 г. На площади 5000 кв м размещено более 500 единиц контрольно-испытательного оборудования для тестирования гражданской и военной техники. Здесь машины испытывают вибрацией, ударами, низкими температурами, влажностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росгвардии объяснили, почему к заводу в Челябинске прибыли экстренные службы
В историческом парке «Россия — Моя история» подвели итоги Года театра
Новогодний подарок от Альфа-Банка: отмена годовой комиссии за обслуживание карты
Новый год на Южном Урале: где туристам интересно и полезно отдохнуть
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе — 2019»
В Магнитогорске полиция выясняет, переехала ли машина «скорой» человека или нет
В Челябинске родители юных гимнастов жалуются на разруху в спортшколе
ВТБ готовит выпуск структурных облигаций
«За черной полосой идет белая»: нападающий «Трактора» Виталий Кравцов уезжает из Челябинска
Алексей Текслер принял жителей области в резиденции
В Сатке врачи скорой помощи пожаловались в полицию на низкую зарплату
В Челябинске ГИБДД обещала быть вежливыми с инвалидами
СМИ: стоматологи предложили записывать на зубах историю болезни своих пациентов
В Челябинске грузовик провалился в траншею
Соцсети: детсады Челябинской области ввели санкции против Бэтмена и других американских героев
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам ПАО «Банк «Екатеринбург» в своих банкоматах
В Челябинске закроют треть старых елочных базаров
Бывший медбрат стал главврачом ГКБ № 8 в Челябинске
В Челябинске сообщают о приближающихся морозах
Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор
Народный избранник борется за каждое дерево в челябинском бору