В Челябинской области в ДТП пострадал пятилетний ребенок
Авария случилась накануне, 12 декабря, на дороге Черноречье — Варна. В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области сообщили, что 65-летний водитель автомобиля Рено Меган пошел на обгон грузовика МАЗ. Не убедившись в безопасности маневра, не оценив плохую видимость из-за густого снегопада, он выехал на встречную полосу.
На встречке Рено лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2112, а потом, отшвырнутый ударом, зацепил еще и грузовик, который хотел обогнать.
ВАЗ-2112 отшвырнуло на «ГАЗель», которая шла в попутном направлении.
Из-за неумелого поведения на дороге пожилого зачинщика аварии, водителя Рено Меган, в аварии пострадал пятилетний ребенок — он в детском кресле ехал на заднем видении ВАЗ. Ребенка увезли в больницу.
Легкие травмы диагностированы у 29-летнего водителя ВАЗа и два пассажира Рено.
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ИСТОЧНИК KP.RU