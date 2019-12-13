2019-12-13T15:48:41+03:00
Происшествия

Судьбу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова определили в Екатеринбурге

Областной суд оставил в силе предыдущее решение
Ольга АНТОНОВА
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Сергей Давыдов выплатил штраф и теперь свободен.Сергей Давыдов выплатил штраф и теперь свободен.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 13 декабря, в Свердловском областном суде оставили без изменения решение суда первой инстанции — уголовное дело в отношении бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова прекращено. Этот вердикт пыталась опротестовать прокуратура Челябинской области.

Сергея Давыдова обвиняли в коррупции — злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, будучи мэром Челябинска Давыдов причинил ущерб МУП «Челябинские коммунальные сети» в 10,8 млн руб. По версии следствия, чиновник выводил деньги МУПа через сторонние фирмы.

Дело против чиновника открыли два года назад. Однако, суд Советского района прекратил дело: в следственных действиях допущена ошибка, потому и выводы сделаны неверные. С решением не согласилась областная прокуратура: чиновник виновен, настаивали в прокуратуре.

Верховный суд перенес рассмотрение дела в Свердловский областной суд. И вот решение Советского райсуда не изменено. Давыдов выплатил штраф в 40 тыс рублей. Он свободен.

Напомним, накануне под стражу взят еще один бывший глава Челябинска — Евгений Тефтелев. 64-летний чиновник признался в получении взятки в особо крупном размере — за подряд на строительство школы. Евгений Тефтелев проведет в СИЗО два месяца. Там он встретит Новый Год и 65й день рождения.

Под стражу заключен и подчиненный Тефтелева, бывший начальник управления капитального строительства администрации города Евгений Пашков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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