Стало скучно в отделении: житель Челябинска напал на сотрудницу полиции

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-13T13:58:14+03:00

Он обратился в райотдел, но угодил на скамью подсудимых

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Челябинца, поднявшего руку на сотрудницу полиции, отправили на год в колонию-поселение. В октябре пьяный мужчина обратился с заявлением об угоне автомобиля у его дамы сердца, но вскоре сам оказался в изоляторе.

В отделении полиции, ожидая, пока опросят хозяйку автомобиля наш герой заскучал. Решил сотрудницу полиции оскорблениями. Он не реагировала, тогда...

— Он подошел к женщине-дознавателю, ударил ее и начал таскать за волосы, потому что она долго проводила работу с его сожительницей, — рассказал журналисту КП-Челябинск руководитель следственного отдела Металлургического района Андрей Меньщиков.

На дебошира тут же надели наручники и посадили в изолятор. Суд признал мужчину виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей».

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ИСТОЧНИК KP.RU