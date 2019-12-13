2019-12-13T14:08:04+03:00
Общество

В новом районе Челябинска открылась школа

Тысяча сто учеников обживают просторные классы
Ольга АНТОНОВА
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Дети обживают новую школу в Чурилово. Фото: Архив "КП".Дети обживают новую школу в Чурилово. Фото: Архив "КП".
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Микрорайон Чурилово — один из самых отдаленных в Челябинске. И один из самых густонаселенных: высоток много, цена квадратного метра недорогая, вот и выбирают молодые семьи и детьми для жизни эти края.

Местная школа № 116 переполнена. Здание рассчитано на 1350 человек, а по факту учится более 2700 детей, или 94 (!) класса. Учились в две смены, и администрация демонстрировала чудеса смекалки, разводя классы так, чтобы места хватило всем.

Осенью нынешнего года построили корпус школы на 110 мест — в микрорайоне Яблоневый.

В новом здании монтируют электронную систему безопасности. На входе, как сообщили в Комитете по делам образования Челябинска, будут работать турникеты. Каждый ученик получит пропуск — электронную карту. Информацию о том, что ученик вошел в здание, на экран монитора охраны. Прогулять и остаться незамеченным нельзя!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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