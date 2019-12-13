2019-12-13T14:57:19+03:00
Общество

Солнечный столб необычайной красоты засняли в небе над Челябинском

Редкое явление проявилось на закате
Андрей АБРАМОВ
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Читатели прислали в редакцию снимок солнечного столба.Читатели прислали в редакцию снимок солнечного столба.Фото: КП-Челябинск
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Жители Челябинска стали свидетелями редкого атмосферного явления. Вечером 13 декабря горожане могли наблюдать световой столб на закате. Его еще называют солнечным. Снимки прислали в редакцию КП-Челябинск.

— Камера мобильника не передает всей прелести, но все равно на снимке заметно, что небо выглядит необычно, — сопроводила комментарием автор снимка.

Мы поинтересовались природой этого явления у увлекающегося астрономией южноуральца Георгия Вольховского. Он пояснил, что чаще всего световые столбы бывают видно морозными зимними ночам в территориях, где преобладают экстремальные температуры. А вот идеально очерченные солнечные столбы явление не столь частое .

— Его можно наблюдать лишь на закате или восходе — когда солнце под косым углом. Если совсем просто объяснить происхождение столба, то получится, что это свет, который прошел через ледяные кристаллы в пористых облаках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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