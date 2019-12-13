2019-12-13T15:03:27+03:00
Происшествия

В Челябинске осужден экс-председатель военно-врачебной комиссии

Олег Максимов за деньги оформлял призывникам справки о плохом состоянии здоровья
Ольга АНТОНОВА
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Пока честные ребята служат, уклонисты платили мзду главному военному врачу Челябинской области за белый билет.Пока честные ребята служат, уклонисты платили мзду главному военному врачу Челябинской области за белый билет.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Центральном суде Челябинска в пятницу, 13 декабря, приговор вынесли бывшему председателю военно-врачебной комиссии Челябинской области Олегу Максимову. Он оформлял за взятки справки призывникам, которые «косили» от службы в армии.

В деле — пять эпизодов. Главного военного врача Челябинской области задержали с поличным летом 2018 года. Максимову из рук в руки передали 160 тысяч рублей.

Олега Максимова приговорили к пяти годам условно и штрафу в пять миллионов рублей. Кроме того, пять лет он не может занимать руководящие посты в сфере воинского призыва. Он лишен звания подполковника медицинской службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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