В Челябинске осужден экс-председатель военно-врачебной комиссии
В Центральном суде Челябинска в пятницу, 13 декабря, приговор вынесли бывшему председателю военно-врачебной комиссии Челябинской области Олегу Максимову. Он оформлял за взятки справки призывникам, которые «косили» от службы в армии.
В деле — пять эпизодов. Главного военного врача Челябинской области задержали с поличным летом 2018 года. Максимову из рук в руки передали 160 тысяч рублей.
Олега Максимова приговорили к пяти годам условно и штрафу в пять миллионов рублей. Кроме того, пять лет он не может занимать руководящие посты в сфере воинского призыва. Он лишен звания подполковника медицинской службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU