Челябинцы пожаловались главе Следственного Комитета на долги по зарплате

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-13T15:51:25+03:00

Заводчане из Челябинска пожаловались Александру Бастрыкину на долги по зарплате. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Накануне, в День Конституции, председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин провел личный прием. Из Челябинска приехали сотрудники предприятия «Уралтрубмаш». Завод находится в Ленинском районе, занимается металлопрокатом. У предприятия есть несколько филиалов по стране.

Несмотря на масштабность, на заводе постоянно задерживается выплата зарплата. Сейчас долг руководства перед рабочими перевалил за два миллиона рублей. Дирекция завода, сообщили челябинцы Бастрыкину, хочет обанкротить завод, а на сотрудников давят, чтобы они увольнялись с заявлением, что претензий у них нет.

Выслушав все обстоятельства дела, Бастрыкин поставил срок, в который расследование должно быть завершено и материалы переданы в суд. Следствию в Челябинске необходимо предпринять меры по выплате сотрудникам долгов по зарплате.

— Центральный аппарат берет проверку на контроль. Если через месяц ничего не будет, или захотите ко мне повторно обратиться, — пожалуйста, — сказал Бастрыкин челябинцам.

Скорее всего, по результатам проверки действий сотрудников следственных органов будут приняты кадровые решения об отставках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749596" frameborder="0"></iframe> На прием к руководителю СК Бастрыкину обратились заводчане из Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU