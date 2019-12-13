2019-12-13T16:45:37+03:00
Экономика

ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке

Ставка по ней составит всего 2%, срок кредитования – до 20 лет
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Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 годаОформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года
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С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по ней составит всего 2%, срок кредитования – до 20 лет.

Оформление ипотечного кредита при условии соответствия параметрам программы доступно как по стандартному пакету, так и по двум документам, без предоставления справки о доходах. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

«В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ипотека была доступна как можно большему числу граждан нашей страны, и запуск новой программы со ставкой всего в 2% – очень важный шаг в этом направлении, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – ВТБ первым из лидеров рынка подключается к данной программе. Начиная с 16 декабря мы принимаем заявки по ней и проводим первые сделки».

ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной поддержки «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.

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