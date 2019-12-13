2019-12-13T17:15:18+03:00
Общество

В Челябинске разыграли многомиллионные контракты на уборку дорог

Андрей Москвичев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этом году Металлургический район Челябинска может остаться со снежными кучами. Сегодня были объявлены результаты аукционов на содержание городских дорог и тротуаров. По иронии, для единственного района, работы по которому вывели в отдельный тендер, не нашлось не одного подрядчика.

— На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка, в связи с этим электронный аукцион признается несостоявшимся, — указано на сайте госзакупок.

Теперь, чтобы избежать снежного и мусорного коллапса, администрации района будет необходимо заново опубликовать тендер и разыграть его до конца этого года. В то же время, результаты по другим районам более оптимистичные. Торги по уборке улиц в Центральном и Советском районе выиграла компания «Ант», которая предложила наименьшую цену за услуги и, как ни странно, занимается поставкой и ремонтом компьютеров. Содержанием дорог в остальных районах города будет оператор строительной техники ООО «Строймеханизация». К работам они приступят с 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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