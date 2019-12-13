В Челябинске разыграли многомиллионные контракты на уборку дорог
В этом году Металлургический район Челябинска может остаться со снежными кучами. Сегодня были объявлены результаты аукционов на содержание городских дорог и тротуаров. По иронии, для единственного района, работы по которому вывели в отдельный тендер, не нашлось не одного подрядчика.
— На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка, в связи с этим электронный аукцион признается несостоявшимся, — указано на сайте госзакупок.
Теперь, чтобы избежать снежного и мусорного коллапса, администрации района будет необходимо заново опубликовать тендер и разыграть его до конца этого года. В то же время, результаты по другим районам более оптимистичные. Торги по уборке улиц в Центральном и Советском районе выиграла компания «Ант», которая предложила наименьшую цену за услуги и, как ни странно, занимается поставкой и ремонтом компьютеров. Содержанием дорог в остальных районах города будет оператор строительной техники ООО «Строймеханизация». К работам они приступят с 1 января 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU