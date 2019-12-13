2019-12-13T17:51:52+03:00
Общество

Урбанист Лев Владов обсудил развитие города с Алексеем Текслером

Сам общественник считает это важным шагом в городской политике
Андрей Москвичев
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Фото: vk.com/chelurbanФото: vk.com/chelurban
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Встреча года состоялась: лидер движения «Челябинский урбанист» встретился с губернатором Алексеем Текслером. Вместе с мэром Натальей Котовой и другими чиновниками, включая недавно выбранных кандидатов в главные архитекторы, они обсудили планы по благоустройству города.

— С утра написала Наталья Петровна и пригласила на встречу с Алексеем Текслером по благоустройству Челябинска — 2020. Рассказал губернатору и мэру свои мысли по поводу организации проектной работы и вовлечения горожан в создание общественных пространств. Показал проектные предложения, которые мы с командой уже два года разрабатываем благодаря поддержке неравнодушных челябинцев-подписчиков, — написал общественник в своей группе во «ВКонтакте».

Владов отметил, что рад подобным дискуссиям с чиновниками. Сам же глава региона заинтересовался представленными урбанистом проектами. Принято несколько важных решений по благоустройству. Так, в администрации появится должность заместителя мэра, ответственного за городскую среду, а также будет создана интерактивная карта, где жители смогут проголосовать за понравившиеся проекты. Отметим, что вторую идею губернатора можно будет реализовать, использовав наработки сервисов «Челябинского урбаниста», а также сайта «Активный житель-74».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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