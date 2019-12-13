Жительница Магнитогорска наняла гадалку, чтобы убить соперницу

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-13T18:53:48+03:00

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Правобережный райсуд Магнитогорска огласил приговор местной жительнице, которая хотела убить свою знакомую из ревности к возлюбленному. Для этого она заказала ее убийство. Подошла к делу экстравагантно: посредником в поиске убийцы оказалась некая гадалка, к которой она ранее уже обращалась для того чтобы рассорить своего мужчину и его подругу.

На суде дама рассказала, что прежние услуги чародейки обошлись ей почти в один миллион рублей. Когда же дело дошло до поиска убийцы, ясновидящая не стала искать исполнителя, но взяла 20 тысяч рублей и два смартфона. Вскоре после этого ревнивая заказчица убийства сдалась сотрудникам полиции.

Женщине вынесли приговор за приготовление убийства по найму, которое не совершилась по независящим от нее причинам. Благодаря явке с повинной, состоянию здоровья и раскаянию, вместо 10 лет лишения свободы подсудимой назначили шесть лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU