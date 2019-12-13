2019-12-13T18:53:48+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска наняла гадалку, чтобы убить соперницу

Она должна была найти исполнителя
Андрей Москвичев
Поделиться:
Фото: PixabayФото: Pixabay
Изменить размер текста:

Правобережный райсуд Магнитогорска огласил приговор местной жительнице, которая хотела убить свою знакомую из ревности к возлюбленному. Для этого она заказала ее убийство. Подошла к делу экстравагантно: посредником в поиске убийцы оказалась некая гадалка, к которой она ранее уже обращалась для того чтобы рассорить своего мужчину и его подругу.

На суде дама рассказала, что прежние услуги чародейки обошлись ей почти в один миллион рублей. Когда же дело дошло до поиска убийцы, ясновидящая не стала искать исполнителя, но взяла 20 тысяч рублей и два смартфона. Вскоре после этого ревнивая заказчица убийства сдалась сотрудникам полиции.

Женщине вынесли приговор за приготовление убийства по найму, которое не совершилась по независящим от нее причинам. Благодаря явке с повинной, состоянию здоровья и раскаянию, вместо 10 лет лишения свободы подсудимой назначили шесть лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Магнитогорска наняла гадалку, чтобы убить соперницу
Урбанист Лев Владов обсудил развитие города с Алексеем Текслером
В Челябинске разыграли многомиллионные контракты на уборку дорог
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
В Челябинской области шьют боевую экипировку для солдат
Челябинцы пожаловались главе Следственного Комитета на долги по зарплате
В Челябинске осужден экс-председатель военно-врачебной комиссии
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Солнечный столб необычайной красоты засняли в небе над Челябинском
В новом районе Челябинска открылась школа
Стало скучно в отделении: житель Челябинска напал на сотрудницу полиции
В «Тракторе» не жалеют об отъезде Кравцова в НХЛ
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
Судьбу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова определили в Екатеринбурге
Через 16 лет на Южном Урале будут жить в основном старики
Алексея Текслера поблагодарили за то, что он — «человек слова»
Челябинцы заказывают новую кухню, не выходя из дома
В Челябинской области в ДТП пострадал пятилетний ребенок
Зачем в центре Челябинска установили теплицы
В Росгвардии объяснили, почему к заводу в Челябинске прибыли экстренные службы