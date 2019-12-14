Под Челябинском грейдер раздавил иномарку
Перед кузова Хендай Соляриса смялся гармошкой, будто он не из железа, а из фольги. ЧП случилось на одной из заправок Копейска. На белом снегу, в очереди на заправку, стояла легковая иномарка белого цвета.
Снегоуборочный грейдер наехал на Хендай: водитель грейдера будто не заметил препятствия. Скорее всего, с высоты кабины, сдавая назад, водитель большой машины просто не заметил мелкого автомобиля.
К счастью, женщина-водитель иномарки не пострадала. Автомобиля ждет серьезный ремонт. Если бы водитель иномарки соблюла дистанцию, ЧП бы не случилось. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU