Под Челябинском грейдер раздавил иномарку

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-14T08:28:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед кузова Хендай Соляриса смялся гармошкой, будто он не из железа, а из фольги. ЧП случилось на одной из заправок Копейска. На белом снегу, в очереди на заправку, стояла легковая иномарка белого цвета.

Снегоуборочный грейдер наехал на Хендай: водитель грейдера будто не заметил препятствия. Скорее всего, с высоты кабины, сдавая назад, водитель большой машины просто не заметил мелкого автомобиля.

К счастью, женщина-водитель иномарки не пострадала. Автомобиля ждет серьезный ремонт. Если бы водитель иномарки соблюла дистанцию, ЧП бы не случилось. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU