2019-12-14T09:12:23+03:00
Происшествия

В Челябинске в дорожной аварии погибла девушка

Очевидцы утверждают, в трагедии виноват водитель разбившейся иномарки
Ольга АНТОНОВА
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Иномарку расплющило по столбу. Фото: группа Регион-74 Челябинск vk.comИномарку расплющило по столбу. Фото: группа Регион-74 Челябинск vk.com
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ЧП случилось глубокой ночью 14 декабря. В третьем часу ночи на автодороге Северный Луч в Металлургическом районе в дорожных столб врезался «праворукий» Ниссан.

Свидетели аварии утверждают, что водитель иномарки вел себя на дороге неадекватно. Он гнал, приветствуя редких автомобилистов вспышками фар. В машине ехали пятеро человек. Увеселительная поездка закончилась быстро: не справившись с управлением, водитель впечатал автомобиль в столб.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 30-летний водитель Ниссан был пьян. И в ДТП он не пострадал. Погибла девушка-водитель, еще три пассажира пострадали. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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