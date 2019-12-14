В Челябинске в дорожной аварии погибла девушка
ЧП случилось глубокой ночью 14 декабря. В третьем часу ночи на автодороге Северный Луч в Металлургическом районе в дорожных столб врезался «праворукий» Ниссан.
Свидетели аварии утверждают, что водитель иномарки вел себя на дороге неадекватно. Он гнал, приветствуя редких автомобилистов вспышками фар. В машине ехали пятеро человек. Увеселительная поездка закончилась быстро: не справившись с управлением, водитель впечатал автомобиль в столб.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 30-летний водитель Ниссан был пьян. И в ДТП он не пострадал. Погибла девушка-водитель, еще три пассажира пострадали. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU