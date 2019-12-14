В Челябинске на берегу озера возвели царские палаты изо льда

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-14T10:18:18+03:00

«Комсомолка» узнала, можно ли сделать селфи с диковинками

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Мастера резки возвели на берегу озера Смолино царские палаты. Стол, лавки, посуда, фрукты — все выполнено из прозрачного льда. Замечательные интерьеры для фотосессии и селфи.

Правда, увидеть красоту смогут только гости отеля SmolinoPark, на территории которого возвели ледяное царство.

Впрочем, расстраиваться не стоит. Во всех районах Челябинска к праздникам стоят ледовые городки.

В Центральном районе в ЦПКиО появится горка.

В Калининском районе городок строят на площади у кукольного театра. Ледяной фонтан появится у органного зала «Родина».

В Курчатовском районе у кинотеатра «Победы» возведут декорации из сказки «Щелкунчик и мышиный король». В сквере по ул Молодогвардейцев и на ул Красного Урала строят горки. В эко-парке ставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

В Советском районе, на площади Революции, 25 декабря откроется городок, тема которого — герои сказок. За памятником Ленину, у фонтана, появится ледяная галерея с подсветкой — зеркало, карета, яйцо Фаберже, веер и балерина. В сквере им. Колющенко построят шестиметровый самовар изо льда.

В Металлургическом районе будет три городка. У ДК «Импульс» — с фотозоной в виде светящейся подарочной коробки. Городки строят на площади Богдана Хмельницкого и у ДК ЧМК.

В Ленинском районе, в сквере им Гагарина, огни цветной подсветки направят на ветви заснеженных деревьев. Появятся электрогирлянды и в сквере Первостроителей.

В Саду Победы в Тракторозаводском районе строят ледовый городок, монтируют светящийся шар-арку. В парке Терешковой появится елка с гирляндами.

Вот такая красота! Фото: hornews.com

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