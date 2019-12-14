2019-12-14T13:37:10+03:00
Общество

Житель Челябинска по имени Билет Призыва Нет сходил к психиатру

«Комсомолка» узнала вердикт медика
Ольга АНТОНОВА
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Пельмень в прошлом, Билет - сейчас. Фото: Архив героя публикации.Пельмень в прошлом, Билет - сейчас. Фото: Архив героя публикации.
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У 19-летнего Романа Грошева из Троицка Челябинской области захватывающая биография. В апреле он переименовал себя в Пельменя Кондольского. Все честь по чести: получил новое свидетельство о рождении. Как пояснил новоиспеченный Пельмень, ради 200 мясного полуфабриката. Фирма объявила конкурс: кто сменит имя — получит приз, — отвечает Роман.

Впрочем, скоро быть Пельменем троичанину наскучило. К тому же, на горизонте замаячила служба в армии. И тогда «кулинарное» имя сменил он на Билет. А фамилию — на Призыва Нет. И опять получил новые документы. Не запрещается у нас в стране менять имена и фамилии. Главное, — пошлину плати.

Реакция на новую фамилию и имя троичанина стала в соцсетях бурной. Молодого человека называли сумасшедшим, рекомендовали посетить психиатра.

К психиатру Билета из военкомата направили. Об итогах похода сообщил в видеоролике. Доктор объяснила, что уже ничему не удивляется. Сменил имя, и что? А вот раньше, конечно, все было строже.

Два с половиной часа Билет отвечал на вопросы теста: часто ли он пребывает в унынии, посещают ли его мысли о самоубийстве и пр. Вердикт: здоров.

Но от службы в армии парень все же хочет откосить. Недаром же носит такое странное имя и фамилию, совпадающие с названием конторы помощи призывникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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