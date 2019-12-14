Челябинцы на страничке губернатора схлестнулись в споре о ларьках
Накануне глава региона Алексей Текслер пригласил к разговору о будущем облика города мэра Наталью Котову, победителей конкурса на должность архитектора, урбаниста Льва Владова. Участвовали в разговоре вице-губернаторы.
Челябинцы ликуют: власть обратила внимание на паршивый облик города.
— Тема серых заборов вдоль дорог не должна пройти мимо. Мы с вами прекрасно знаем по последним случаям, ни от чего не защищают. Город должен стать по-настоящему открытым. Отдельная тема по строительным заборам. То, что у нас происходит, в том числе на центральных улицах, меня устраивать не может. Если идет стройка, то заборы и ограждения должны быть в одном стиле — сказал губернатор.
Под постом о встрече в аккаунте главы региона в Инстаграм подписчики схлестнулись по теме торговых ларьков.
Mingazhevaelena: «Для начала нужно убрать ларьки. На улице Академика Сахарова просто бардак!»
Dina5872: «Долой ларьки по всему городу!».
Ola_volkova: «Если убрать уродские ларьки, Челябинск преобразится! Но почему-то их все больше».
Oled2344: «Я владею несколькими ларьками. У меня есть покупатели. У них нет денег на супермаркеты. У меня работают люди — у них семьи. Куда их — на улицу?»
Annaushakova: «Чтобы убрать ларьки, нужно сделать магазины у дома. Удобно продукты покупать, идя с остановки, а не заходить в большой маркет».
Напомним, в городе ужесточили правила демонтажа торговых павильонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU