Челябинцы на страничке губернатора схлестнулись в споре о ларьках

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-14T14:48:35+03:00

Алексей Текслер заявил, что облик Челябинска нужно менять. Уже сейчас. Фото: Марина ВЛАСОВА.

Изменить размер текста: A A

Накануне глава региона Алексей Текслер пригласил к разговору о будущем облика города мэра Наталью Котову, победителей конкурса на должность архитектора, урбаниста Льва Владова. Участвовали в разговоре вице-губернаторы.

Челябинцы ликуют: власть обратила внимание на паршивый облик города.

— Тема серых заборов вдоль дорог не должна пройти мимо. Мы с вами прекрасно знаем по последним случаям, ни от чего не защищают. Город должен стать по-настоящему открытым. Отдельная тема по строительным заборам. То, что у нас происходит, в том числе на центральных улицах, меня устраивать не может. Если идет стройка, то заборы и ограждения должны быть в одном стиле — сказал губернатор.

Под постом о встрече в аккаунте главы региона в Инстаграм подписчики схлестнулись по теме торговых ларьков.

Mingazhevaelena: «Для начала нужно убрать ларьки. На улице Академика Сахарова просто бардак!»

Dina5872: «Долой ларьки по всему городу!».

Ola_volkova: «Если убрать уродские ларьки, Челябинск преобразится! Но почему-то их все больше».

Oled2344: «Я владею несколькими ларьками. У меня есть покупатели. У них нет денег на супермаркеты. У меня работают люди — у них семьи. Куда их — на улицу?»

Annaushakova: «Чтобы убрать ларьки, нужно сделать магазины у дома. Удобно продукты покупать, идя с остановки, а не заходить в большой маркет».

Напомним, в городе ужесточили правила демонтажа торговых павильонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00.

ИСТОЧНИК KP.RU