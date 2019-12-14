2019-12-14T14:48:35+03:00
Общество

Челябинцы на страничке губернатора схлестнулись в споре о ларьках

Старое не хочет уступать новому
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер заявил, что облик Челябинска нужно менять. Уже сейчас. Фото: Марина ВЛАСОВА.Алексей Текслер заявил, что облик Челябинска нужно менять. Уже сейчас. Фото: Марина ВЛАСОВА.
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Накануне глава региона Алексей Текслер пригласил к разговору о будущем облика города мэра Наталью Котову, победителей конкурса на должность архитектора, урбаниста Льва Владова. Участвовали в разговоре вице-губернаторы.

Челябинцы ликуют: власть обратила внимание на паршивый облик города.

— Тема серых заборов вдоль дорог не должна пройти мимо. Мы с вами прекрасно знаем по последним случаям, ни от чего не защищают. Город должен стать по-настоящему открытым. Отдельная тема по строительным заборам. То, что у нас происходит, в том числе на центральных улицах, меня устраивать не может. Если идет стройка, то заборы и ограждения должны быть в одном стиле — сказал губернатор.

Под постом о встрече в аккаунте главы региона в Инстаграм подписчики схлестнулись по теме торговых ларьков.

Mingazhevaelena: «Для начала нужно убрать ларьки. На улице Академика Сахарова просто бардак!»

Dina5872: «Долой ларьки по всему городу!».

Ola_volkova: «Если убрать уродские ларьки, Челябинск преобразится! Но почему-то их все больше».

Oled2344: «Я владею несколькими ларьками. У меня есть покупатели. У них нет денег на супермаркеты. У меня работают люди — у них семьи. Куда их — на улицу?»

Annaushakova: «Чтобы убрать ларьки, нужно сделать магазины у дома. Удобно продукты покупать, идя с остановки, а не заходить в большой маркет».

Напомним, в городе ужесточили правила демонтажа торговых павильонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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