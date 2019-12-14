2019-12-14T15:16:25+03:00
Общество

В Челябинске вандалы обезобразили новую остановку

Возмущенные горожане просят наказать хулиганов
Ольга АНТОНОВА
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Остановку на улице Новороссийской изрисовали вандалы. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.comОстановку на улице Новороссийской изрисовали вандалы. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com
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В Ленинском районе, на улице Новороссийской, неизвестные изрисовали граффити новый остановочный комплекс. Заднее стекло «украшает» огромная надпись желтого цвета.

В соцсетях горожане оставляют под фото возмущенные комментарии.

«Погодите, это скорее только начало. Потом еще и стекла разобьют».

«Конечно, разобьют, и не раз. Но сдаваться нельзя».

«Ужас, почему в других городах ничего не портят? У нас и месяца ничего красивого простоять не может. Найти бы хулиганов, да наказать!».

«Краска счищается обычным скребком для стекла. Скребок в хозмаге стоит 25 рублей. Остановки должны быть из закаленного стекла».

Глава города Наталья Котова предлагает взять под наблюдение отремонтированные парки и скверы, расширив сеть системы «Безопасный город». Может, стоит установить камеры и на новых остановках? Ведь цена каждого комплекса — от 500 до 700 тыс руб. И это — бюджетные деньги.

Напомним, до конца года в Челябинске установят 200 новых остановок.

Обслуживает остановки специальная служба в составе городского управления дорожного хозяйства. Тел. (351) 791-19-67.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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