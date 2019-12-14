В Челябинской области живет большая колония орланов-белохвостов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-14T16:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего 30 км на северо-восток от Челябинска, и вот — царство дикой природы. Донгузловский природный заказник, чья территория прошита реками, — дом для десятков видов пернатых. Сюда каждую весну рвутся лебеди, гнездятся кудрявые пеликаны, цапли, выпи и еще множество птиц.

Но фирменным знаком Донгузлов стали, пожалуй, орланы-белохвосты. Не менее 25 пар гнездятся в заказнике. Они строят огромные гнезда, выводят потомство, зимуют здесь же. Орланы питаются рыбой, грызунами, мелкими птицами. И кормовая база заказника позволяет уживаться 50 крупным хищникам. Которые, к слову, занесены в Красную Книгу.

Гнездятся белохвосты у рек, на деревьях.

Есть у Донгузлов большая проблема: по территории заказника проходит нефтепровод. Для обслуживания магистрали разрешено движение транспорта. Наведываются в заповедные края и браконьеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU