2019-12-14T16:39:55+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области живет большая колония орланов-белохвостов

Хищные птицы облюбовали Донгузловский природный заказник
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области живет колония самых больших птиц в России. Фото: Архив "КП".В Челябинской области живет колония самых больших птиц в России. Фото: Архив "КП".
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Всего 30 км на северо-восток от Челябинска, и вот — царство дикой природы. Донгузловский природный заказник, чья территория прошита реками, — дом для десятков видов пернатых. Сюда каждую весну рвутся лебеди, гнездятся кудрявые пеликаны, цапли, выпи и еще множество птиц.

Но фирменным знаком Донгузлов стали, пожалуй, орланы-белохвосты. Не менее 25 пар гнездятся в заказнике. Они строят огромные гнезда, выводят потомство, зимуют здесь же. Орланы питаются рыбой, грызунами, мелкими птицами. И кормовая база заказника позволяет уживаться 50 крупным хищникам. Которые, к слову, занесены в Красную Книгу.

Гнездятся белохвосты у рек, на деревьях.

Есть у Донгузлов большая проблема: по территории заказника проходит нефтепровод. Для обслуживания магистрали разрешено движение транспорта. Наведываются в заповедные края и браконьеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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