Цвет настроения серый. В Челябинске опять закрасили граффити
Лучше пусть стены испишут ругательствами и похабными картинками — только так можно объяснить логику Управляющей компании — ДЕЗа Калининского района.
Летом трансформаторную будку у дома №19в по ул. Калинина разрисовали веселыми рисунками участники молодежного проекта: на голубом фоне — розовые человечки, сказочные звери и рыбы.
«Непорядок. В Челябинске такого быть не может», — подумали коммунальщики и аккуратно залили серой краской детские фантазии.
— Всегда эта трансформаторная будка была в каких-то надписях, объявлениях и с нецензурными рисунками. Никто ей никогда не занимался и, даже не жаловались, чтобы замазали надписи, никто и пальцем не пошевелил, — возмущается в соцсетях челябинка Екатерина Шалина.
Напомним, месяц назад в городе бахнул скандал, когда на перекрестке Свердловского пр и ул Труда закрасили серой краской граффити на фасаде пятиэтажки. Рисунок удалось отмыть, но он потерял свою яркость.
Во время обсуждения архитектурного будущего Челябинска в резиденции губернатора Алексей Текслер подчеркнул:
— Уличное искусство — граффити — которое может украшать наш город. Об этом много говорят после известного случая, я лично поддерживаю искусство, которое может и должно украшать современный облик города.
Одумаются ли коммунальщики, покажет рабочая неделя.
А так стена выглядела еще несколько дней назад. Фото: Екатерина Шалина.
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