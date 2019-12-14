Цвет настроения серый. В Челябинске опять закрасили граффити

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-14T18:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Лучше пусть стены испишут ругательствами и похабными картинками — только так можно объяснить логику Управляющей компании — ДЕЗа Калининского района.

Летом трансформаторную будку у дома №19в по ул. Калинина разрисовали веселыми рисунками участники молодежного проекта: на голубом фоне — розовые человечки, сказочные звери и рыбы.

«Непорядок. В Челябинске такого быть не может», — подумали коммунальщики и аккуратно залили серой краской детские фантазии.

— Всегда эта трансформаторная будка была в каких-то надписях, объявлениях и с нецензурными рисунками. Никто ей никогда не занимался и, даже не жаловались, чтобы замазали надписи, никто и пальцем не пошевелил, — возмущается в соцсетях челябинка Екатерина Шалина.

Напомним, месяц назад в городе бахнул скандал, когда на перекрестке Свердловского пр и ул Труда закрасили серой краской граффити на фасаде пятиэтажки. Рисунок удалось отмыть, но он потерял свою яркость.

Во время обсуждения архитектурного будущего Челябинска в резиденции губернатора Алексей Текслер подчеркнул:

— Уличное искусство — граффити — которое может украшать наш город. Об этом много говорят после известного случая, я лично поддерживаю искусство, которое может и должно украшать современный облик города.

Одумаются ли коммунальщики, покажет рабочая неделя.

А так стена выглядела еще несколько дней назад. Фото: Екатерина Шалина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU