В Челябинске автолюбитель-лихач сбил оформлявшего аварию комиссара

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-15T10:33:21+03:00

На пару с ним в больницу попал еще один человек

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Несчастный случай произошел на Комсомольском проспекте в Челябинске вечером в субботу, 14 декабря. В 19.30 у остановки «Поликлиника» гонщик на автомобиле сбил оформлявшего ДТП аварийного комиссара. Видео этого инцидента выложили в сообщество «ЧП / ДТП Челябинск».

Судя по записи, на Комсомольском проспекте произошло мелкое ДТП. Столкнулись несколько автомобилей, но ущерб был незначительным, в самих машинах никто не пострадал. На место все же вызвали полицию. Когда участники ДТП осматривали место аварии, прямо на них вылетел несущийся по проспекту гонщик. Шальная легковушка двигалась по проспекту с огромной скоростью. Ее водитель, видимо, не успел заметить преграду из нескольких автомобилей на темной дороге и протаранил несколько машин.

В Челябинске на Комсомольском проспекте сбили аварийного комиссара.Видео: сообщество "ЧП / ДТП Челябинск".

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, автомобили протаранил 34-летний водитель «десятки». Два человека при этом получили травмы. Оба они госпитализированы. Пострадал аварийный комиссар, оформлявший ДТП, и еще один водитель - участник первой аварии.

ДТП на Комсомольском с участием гонщика в Челябинске.Видео: сообщество "ЧП / ДТП Челябинск".

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ИСТОЧНИК KP.RU