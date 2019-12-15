2019-12-15T09:56:19+03:00
Общество

Заводчик собак из Челябинска попал в больницу после пьяной прогулки с бойцовским псом

Собака напала на своего хозяина
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Агрессию пса могли вызвать пьяные выходки хозяина.Агрессию пса могли вызвать пьяные выходки хозяина.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в доме по улице Трашутина в Челябинске. Мужчина, который вместе с женой разводит собак, пошел выгулять своего бойцовского пса. Но что-то пошло не так. Для мужчины прогулка закончилась госпитализацией в больницу.

На улице пес стал очень агрессивным: он напал на своего хозяина и начал его кусать. По словам очевидцев, мужчина упал и попытался заползти в подъезд. Ему на помощь выбежали жена и соседи. Но отбить заводчика у собаки получилось не сразу. Он получил серьезные раны и буквально истекал кровью.

— На место вызывали сотрудников полиции. Протокол составлен, проводится проверка этого случая, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сам заводчик в больнице. Ее состояние медики оценили как тяжелое. Собачник потерял много крови.

О судьбе собаки не сообщается.

По одной из версий, мужчина сам спровоцировал нападение, так как был пьян и вел себя не совсем адекватно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочие нашли клад при замене окон в одной из школ Челябинской области
Ребенок получил химический ожог рук, играя со слаймом в Челябинской области
Жители Челябинска объявили войну «финским» курткам и обуви из Китая
Заводчик собак из Челябинска попал в больницу после пьяной прогулки с бойцовским псом
У пациентов с аденомой, которых отказывались оперировать в Челябинске, появился шанс
В Челябинске автолюбитель-лихач сбил оформлявшего аварию комиссара
«Попал в тюрьму в Таиланде»: житель Челябинской области набросился на полицейского
Цвет настроения серый. В Челябинске опять закрасили граффити
В Челябинской области ищут 17-летнюю девушку, которая пропала в июне
В Челябинске продают новогоднюю игрушку с черным от выбросов снегом
В Челябинской области живет большая колония орланов-белохвостов
В Челябинске вандалы обезобразили новую остановку
Челябинцы на страничке губернатора схлестнулись в споре о ларьках
Житель Челябинска по имени Билет Призыва Нет сходил к психиатру
В Челябинске на берегу озера возвели царские палаты изо льда
В Челябинске в дорожной аварии погибла девушка-пассажир
Под Челябинском грейдер раздавил иномарку