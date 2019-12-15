Заводчик собак из Челябинска попал в больницу после пьяной прогулки с бойцовским псом
Несчастный случай произошел в доме по улице Трашутина в Челябинске. Мужчина, который вместе с женой разводит собак, пошел выгулять своего бойцовского пса. Но что-то пошло не так. Для мужчины прогулка закончилась госпитализацией в больницу.
На улице пес стал очень агрессивным: он напал на своего хозяина и начал его кусать. По словам очевидцев, мужчина упал и попытался заползти в подъезд. Ему на помощь выбежали жена и соседи. Но отбить заводчика у собаки получилось не сразу. Он получил серьезные раны и буквально истекал кровью.
— На место вызывали сотрудников полиции. Протокол составлен, проводится проверка этого случая, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сам заводчик в больнице. Ее состояние медики оценили как тяжелое. Собачник потерял много крови.
О судьбе собаки не сообщается.
По одной из версий, мужчина сам спровоцировал нападение, так как был пьян и вел себя не совсем адекватно.
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ИСТОЧНИК KP.RU