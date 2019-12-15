Рабочие нашли клад при замене окон в одной из школ Челябинской области
Необычная история произошла в школе № 2 города Карабаша. Рабочие меняли старые деревянные окна на пластик и нашли коробок из-под спичек, в котором лежали советские деньги. Их ценность, конечно, невелика, но находку воспринимают как клад.
Фото: сообщество "Новый Карабаш".
— Даты выпуска на монетах нет. Знатоки говорят, что такие монеты выпускались к юбилейным датам. Например, в 1967-м году их выпускали большим тиражом, — сообщает городской паблик «Новый Карабаш».
Особенно сильное впечатление найденные деньги произвели на современных школяров. Они решили замуровать в стену записку с современными монетами.
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ИСТОЧНИК KP.RU