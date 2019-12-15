2019-12-15T17:52:50+03:00
Происшествия

Машина нового агрегатора такси попала в ДТП в Челябинске

Фото разбитого «ситимобиля» выложили в социальные сети
Лидия ПЕСКОВА
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Удар был достаточно сильным. Фото: сообщество «ЧП / ДТП Челябинск».Удар был достаточно сильным. Фото: сообщество «ЧП / ДТП Челябинск».
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Днем в воскресенье, 15 декабря, в центре Челябинска произошло столкновение двух автомобилей. Один из них ехал под брендом нового оператора такси «Ситимобил», сообщают в социальных сетях очевидцы.

Аварии с участием машин такси уже не редкость в миллионном Челябинске, но всегда вызывают бурный отклик в сетях. Негодование горожан вполне объяснимо: от таксистов зависит жизнь пассажиров, а потому от них ждут аккуратности.

Кто виноват в данном случае и находились ли в салоне пассажиры, не известно. Но фото этой аварии уже вызвали общественный резонанс.

— Был яндекс и убер, теперь все грехи на ситимобиль перешли, — иронизирует читатель паблика «ЧП / ДТП Челябинск» Вадим Мельник.

Впрочем, челябинцы замечают, что название бренд на боку автомобиля не доказывает тот факт, что водитель спешил по заявке «Ситимобила». Многие таксисты работают сразу на несколько диспетчеров, поэтому надпись ничего не означает. А приход нового агрегатора в город вряд ли повысит безопасность поездок, ведь за рулем сидят все те же люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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