Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник

СЕГОДНЯ 19:34 2019-12-15T19:35:49+03:00

В городе снова трудно дышать. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первый подозреваемый уже есть

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В воскресенье Челябинск накрыло тяжелой дымкой. В воздухе чувствуется какая-то гарь. Горожане по разному описывают свои ощущения, но люди единодушны: в городе какие-то выбросы.

Больше всего страдают жители Ленинского района, центра и ЧТЗ. Так как ветер сегодня дует оттуда же, чиновники заподозрили: испортить воздух мог Коркинский разрез.

— Завтра министерство проверит эту версию. Туда направят передвижную лабораторию. Замеры покажут, виноват ли разрез, — пообещали в министерстве экологии Челябинской области.

Также с промышленных предприятий Челябинска в понедельник запросят отчет о выбросах в выходные. Еще с 12 декабря в Челябинске объявили режим НМУ: на время безветренной погоды заводы должны были снизить выбросы.

НМУ в городе будут держаться до вечера понедельника, 16 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU