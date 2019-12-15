Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник
В воскресенье Челябинск накрыло тяжелой дымкой. В воздухе чувствуется какая-то гарь. Горожане по разному описывают свои ощущения, но люди единодушны: в городе какие-то выбросы.
Больше всего страдают жители Ленинского района, центра и ЧТЗ. Так как ветер сегодня дует оттуда же, чиновники заподозрили: испортить воздух мог Коркинский разрез.
— Завтра министерство проверит эту версию. Туда направят передвижную лабораторию. Замеры покажут, виноват ли разрез, — пообещали в министерстве экологии Челябинской области.
Также с промышленных предприятий Челябинска в понедельник запросят отчет о выбросах в выходные. Еще с 12 декабря в Челябинске объявили режим НМУ: на время безветренной погоды заводы должны были снизить выбросы.
НМУ в городе будут держаться до вечера понедельника, 16 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU