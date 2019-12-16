В Челябинской области город заволокло молочной дымкой
Интересное погодное явление наблюдал житель Челябинской области. В Трехгорном в понедельник, 16 декабря, город окутал такой туман, что не было не видно ни зги.
Из-за высокой влажности и ударившего мороза деревья оделись в шикарные белоснежные одежды.
Фотографии он прислал в редакцию КП-Челябинск. На них спешащие в школу дети вместе с мамой не решаются перейти дорогу по пешеходному переходу. Поэтому в таких случаях нужно быть предельно внимательными.
Фото: Дмитрий Владимирович.
Какая погода ожидает челябинцев и жителей области в начале рабочей недели?
В понедельник на территории Челябинской области ночью -14…-19 градусов холода, в горах -9…-14, днем -2…-7, в низинах до -10. Ветер южный, юго-западный, скорость 2-7 метра в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
По области также переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег.
В Челябинске ночью -14…-16, днем -4…-6. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU