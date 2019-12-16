2019-12-16T05:40:45+03:00
Общество

В Челябинской области город заволокло молочной дымкой

Челябинец снял красивое погодное явление
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Молочный туман накрыл город Трехгорный. Фото: Дмитрий Владимирович.Молочный туман накрыл город Трехгорный. Фото: Дмитрий Владимирович.
Изменить размер текста:

Интересное погодное явление наблюдал житель Челябинской области. В Трехгорном в понедельник, 16 декабря, город окутал такой туман, что не было не видно ни зги.

Из-за высокой влажности и ударившего мороза деревья оделись в шикарные белоснежные одежды.

Фотографии он прислал в редакцию КП-Челябинск. На них спешащие в школу дети вместе с мамой не решаются перейти дорогу по пешеходному переходу. Поэтому в таких случаях нужно быть предельно внимательными.

Фото: Дмитрий Владимирович.

Фото: Дмитрий Владимирович.

Какая погода ожидает челябинцев и жителей области в начале рабочей недели?

В понедельник на территории Челябинской области ночью -14…-19 градусов холода, в горах -9…-14, днем -2…-7, в низинах до -10. Ветер южный, юго-западный, скорость 2-7 метра в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

По области также переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег.

В Челябинске ночью -14…-16, днем -4…-6. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области
В Челябинской области город заволокло молочной дымкой
Самозанятые из Челябинской области теперь должны сами отчислять налоги со своих доходов
Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник
«Будьте как дети»: первоклашки из православной гимназии Челябинска начали вести видео-блог
Завтра в Москве вновь рассмотрят дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Машина нового агрегатора такси попала в ДТП в Челябинске
В центре Челябинска снесли дореволюционный флигель усадьбы Архипова
Подростку из Челябинской области грозит реальный срок за кражу 11 килограммов фисташек
«Потрачены сотни миллионов»: В Челябинске километры заборов годами устанавливали с нарушениями ГОСТа
Панихида и литургия по трагедии в Магнитогорске пройдет 31 декабря
Рабочие нашли клад при замене окон в одной из школ Челябинской области
Ребенок получил химический ожог рук, играя со слаймом в Челябинской области
Жители Челябинска объявили войну «финским» курткам и обуви из Китая
Заводчик собак из Челябинска попал в больницу после пьяной прогулки с бойцовским псом
У пациентов с аденомой, которых отказывались оперировать в Челябинске, появился шанс
В Челябинске автолюбитель-лихач сбил оформлявшего аварию комиссара
«Попал в тюрьму в Таиланде»: житель Челябинской области набросился на полицейского
Цвет настроения серый. В Челябинске опять закрасили граффити
В Челябинской области ищут 17-летнюю девушку, которая пропала в июне
В Челябинске продают новогоднюю игрушку с черным от выбросов снегом
В Челябинской области живет большая колония орланов-белохвостов
В Челябинске вандалы обезобразили новую остановку
Челябинцы на страничке губернатора схлестнулись в споре о ларьках
Житель Челябинска по имени Билет Призыва Нет сходил к психиатру
В Челябинске на берегу озера возвели царские палаты изо льда
В Челябинске в дорожной аварии погибла девушка-пассажир
Под Челябинском грейдер раздавил иномарку