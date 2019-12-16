Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:51 2019-12-16T05:53:12+03:00

Прочитать ее можно, только сидя на кортах

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Объявления в лифтах нескольких домов в Магнитогорске удивили жителей. Рекламные щиты разместили на уровне полуметра от пола. Фото попало в соцсети.

Некоторые подумали, что это специально для детей. Но объявления про скидки в супермаркетах и установку водосчетчиков малышам вряд ли интересны.

— И у нас в доме такую же сделали. Реклама для четких пацанчиков. Читают, сидя на кортах, — написала Анастасия Польщикова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Виноваты оказались монтажники.

— Уважаемые собственники! Если вы еще где-то увидите размещенную таким образом рекламу, огромная просьба позвонить по тел.: (3519) 45-52-33. Естественно, такое расположение щитов недопустимо. В кратчайшие сроки этот щит будет демонтирован, — прокомментировал ответственный за размещение рекламы в лифтах Магнитогорска Виктор Русаков.

Еще магнитогорцев возмутило, что лифты завешаны рекламой: по два — три щита в кабине. На такое заявление был ответ, что «это нормально, при условии что они находятся на уровне глаз и не закрывают кнопочную панель управления лифтом».

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ИСТОЧНИК KP.RU