Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области
Объявления в лифтах нескольких домов в Магнитогорске удивили жителей. Рекламные щиты разместили на уровне полуметра от пола. Фото попало в соцсети.
Некоторые подумали, что это специально для детей. Но объявления про скидки в супермаркетах и установку водосчетчиков малышам вряд ли интересны.
— И у нас в доме такую же сделали. Реклама для четких пацанчиков. Читают, сидя на кортах, — написала Анастасия Польщикова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Виноваты оказались монтажники.
— Уважаемые собственники! Если вы еще где-то увидите размещенную таким образом рекламу, огромная просьба позвонить по тел.: (3519) 45-52-33. Естественно, такое расположение щитов недопустимо. В кратчайшие сроки этот щит будет демонтирован, — прокомментировал ответственный за размещение рекламы в лифтах Магнитогорска Виктор Русаков.
Еще магнитогорцев возмутило, что лифты завешаны рекламой: по два — три щита в кабине. На такое заявление был ответ, что «это нормально, при условии что они находятся на уровне глаз и не закрывают кнопочную панель управления лифтом».
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ИСТОЧНИК KP.RU