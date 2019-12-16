Хрупкая красавица за рулем КамАЗа удивила челябинцев
Житель Челябинска проезжал мимо грузовика и удивился, увидев в его кабине молодую симпатичную особу. Мужчина сделал фото и выложил на сайте picabu.ru с подписью «Челябинские девушки, наверное, и на танке смогут, если что». А еще заметил, что в КамАЗ красавицы грузят снег.
— Наверное, в салоне еще и «Бутырка» играет, — пошутили пользователи соцсети.
Впрочем, не только челябинские девушки настолько суровы…
— У нас в Москве тоже такая есть — Таня-камазистка (кстати, она ведет свой блог на Youtube — прим. автора). Очень приятная барышня, — прокомментировал подписчик с ником Kapitator.
— Кроме габаритов, от обычной тачки ничем не отличается. В Питере полно женщин за рулем тех же махин, — отметил житель северной столицы с ником UMDS.
Хрупкая красавица за рулем КамАЗа удивила челябинцев Фото: Юрий Осинин.
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ИСТОЧНИК KP.RU