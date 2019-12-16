В администрации Челябинска назначен новый глава ЖКХ
Начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска назначен Александр Кочерещенко. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания 16 декабря в мэрии.
В администрации Челябинска Кочерещенко не новичок. Шесть лет назад уже руководил Управлением ЖКХ города. Но затем уехал на север. В Ханты-Мансийском автономном округе он был заместителем главы небольшого города Пыть-Ях по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам. В 2017 году победил в конкурсе на замещение вакантной должности замглавы города по ЖКХ в Кыштыме. И вот вернулся в Челябинск.
В ЖКХ Кочерещенко 30 лет. Глава администрации Наталья Котова, она надеется, что в город вернутся квалифицированные кадры, и работа по важному направлению в Челябинске выйдет на новый уровень.
Прошлый начальник ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров оставил пост по собственному желанию в начале декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU