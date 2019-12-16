2019-12-16T08:36:51+03:00
Общество

На фасаде драмтеатра в Челябинске устроят световое шоу

Кроме того в разных районах города появятся зоны с инсталляциями
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Фасад театра драмы в Челябинске расцветят сиянием. В конце декабря в городе пройдет фестиваль света «Южноуральское сияние». Подобные фестивали — новинка для региона.

С 25 по 30 декабря в каждом районе будет организованы зоны, где можно будет сфотографироваться на фоне 3D-инсталляций. Кроме того, каждый вечер в течение шести дней с 20:00 лучшие проекты инсталляций будут демонстрироваться на фасаде театра драмы им. Наума Орлова. О празднике световых шоу сообщил и.о. первого заместителя главы города Сергей Авдеев на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 16 декабря.

Подробный список мест в мэрии обещали опубликовать позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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