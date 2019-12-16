2019-12-16T10:31:01+03:00
Общество

Прокуратура Челябинска против строительства 25-этажного дома напротив ЧелГУ

Грандиозные планы застройщика признали слишком уплотнительными
Лидия ПЕСКОВА
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Дом начали строить прямо под окнами элитной высотки. Фото: Алексей Феденков.Дом начали строить прямо под окнами элитной высотки. Фото: Алексей Феденков.
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Прокуратура Челябинска требует отменить разрешение мэрии на строительство 25-этажного дома с подземной парковкой на улице Братьев Кашириных. Речь идет об участке напротив главного корпуса ЧелГУ.

Первоначально против нового дома открыто выступили жильцы соседней элитной высотки. Новостройка грозила закрыть им солнце и лишить парковочных мест — дом начали возводить на месте бывшей автостоянки.

Новостройка закрыла бы людям солнце. Фото: Алексей Феденков.

Новостройка закрыла бы людям солнце. Фото: Алексей Феденков.

По требованию прокуратуры провели повторную экспертизу проектной документации. Учреждение «Госэкспертиза Челябинской области» сделала вывод, что после появления новостройки плотность застройки будет превышена более чем в два раза. Кроме того, будут нарушены пожарные нормы по ширине и количеству подъездных путей.

— Прокуратура считает, что новый дом создаст угрозу безопасности жизни и здоровья людей и требует отменить разрешение на строительство, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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