Под Челябинском иномарки столкнулись лоб в лоб

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-16T09:53:38+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, в Сосновском районе произошла страшная авария.

Днем на 58 км автодороги «Западный обход г.Челябинска» столкнулись две иномарки — Хендай Солярис и Тойота Тундра.

За рулем «корейца» находилась 22-летняя водитель-женщина. Она выехала на полосу встречного движения, по которой двигался «японец». Удар был такой силы, что обе машины развернуло к отбойникам. Тойотой управлял 47-летний водитель. От полученных травм водитель и пассажир «корейца», мужчина в возрасте 37 лет, скончались на месте.

В Управлении ГИБДД по Челябинской области уточнили, что водительский стаж челябинки был 4 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749899" frameborder="0"></iframe> Хендай Солярис выехал на полосу встречного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU