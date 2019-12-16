Под Челябинском иномарки столкнулись лоб в лоб
В воскресенье, 15 декабря, в Сосновском районе произошла страшная авария.
Днем на 58 км автодороги «Западный обход г.Челябинска» столкнулись две иномарки — Хендай Солярис и Тойота Тундра.
За рулем «корейца» находилась 22-летняя водитель-женщина. Она выехала на полосу встречного движения, по которой двигался «японец». Удар был такой силы, что обе машины развернуло к отбойникам. Тойотой управлял 47-летний водитель. От полученных травм водитель и пассажир «корейца», мужчина в возрасте 37 лет, скончались на месте.
В Управлении ГИБДД по Челябинской области уточнили, что водительский стаж челябинки был 4 года.
Хендай Солярис выехал на полосу встречного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU