В Челябинской области дровосека убило деревом
В субботу, 14 декабря, в лесу около деревни Вторая Ключевка Чебаркульского района нашли тело 45-летнего мужчины. Это случилось днем.
По данным следствия, житель пилил деревья и при падении одного из деревьев получил смертельные травмы.
Обстоятельства произошедшего уточняются, по результатам будет принято решение, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU