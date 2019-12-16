2019-12-16T10:09:18+03:00
Общество

В Челябинской области дровосека убило деревом

Следователи проводят проверку
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Чебаркульском районе дровосека убило деревом.В Чебаркульском районе дровосека убило деревом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 14 декабря, в лесу около деревни Вторая Ключевка Чебаркульского района нашли тело 45-летнего мужчины. Это случилось днем.

По данным следствия, житель пилил деревья и при падении одного из деревьев получил смертельные травмы.

Обстоятельства произошедшего уточняются, по результатам будет принято решение, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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