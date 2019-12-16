Опасная «незамерзайка»: продажа в Челябинске вылилась в уголовное дело
Следователи накрыли шиномонтажку, в которой изготавливалась стеклоомывающая жидкость, или в просторечии «незамерзайка». Индивидуального предпринимателя подозревают в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
18 ноября 2019 года в мастерской по ремонту шин в Металлургическом районе изъята партия емкостей с опасной жидкостью.
Эксперты обнаружили в ней метиловый спирт, объемная доля которого составляет 14%. Допустимое содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях должно быть не более 0,05 %.
Расследование уголовного дела продолжается, ранее предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU