2019-12-16T13:39:15+03:00
Общество

Опасная «незамерзайка»: продажа в Челябинске вылилась в уголовное дело

Жидкость изготавливали из метилового спирта
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Архив КП.Фото: Архив КП.
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Следователи накрыли шиномонтажку, в которой изготавливалась стеклоомывающая жидкость, или в просторечии «незамерзайка». Индивидуального предпринимателя подозревают в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

18 ноября 2019 года в мастерской по ремонту шин в Металлургическом районе изъята партия емкостей с опасной жидкостью.

Эксперты обнаружили в ней метиловый спирт, объемная доля которого составляет 14%. Допустимое содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях должно быть не более 0,05 %.

Расследование уголовного дела продолжается, ранее предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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