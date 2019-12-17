2019-12-17T14:52:57+03:00
Общество

Жителей Челябинской области возмутили дорожники, укладывающие асфальт на снег

Но в компании-подрядчика уверяют, необходимая подготовка перед укладкой была сделана
Валентина ВАГАНОВА
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Общественники обратились в Миндортранс с просьбой проверить качество ремонта. Фото: Гражданский патрульОбщественники обратились в Миндортранс с просьбой проверить качество ремонта. Фото: Гражданский патруль
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На трассе АшаМиньяр автомобилисты сфотографировали, как дорожники кладут асфальт прямо на снег. По их словам, снимки сделаны 15 декабря. Фотографиями очевидцы поделились с активистами движения «Гражданский патруль». А те обратились в Миндортранс с просьбой проверить качество ремонта.

— Жителям обещали, что новое дорожное полотно будет крепким и выдержит существующий плотный поток легковых и грузовых автомобилей. Но то, что мы видим, слабо соответствуют высокому качеству. Поэтому в очередной раз обращаем на ремонтируемый участок внимание Миндортранса. Тратятся огромные деньги, и бракованный ремонт нам не нужен, — говорит активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

В компании «Южуралмост», которая ремонтирует этот участок дороги, заявили, что работы проводились 14 декабря, а не 15. И асфальт укладывался по всем правилам.

— Укладка нижнего слоя производилась на предварительно подготовленное основание. В состав асфальтобетонной смеси включен компонент «АМДОР-ТС-1», обладающий свойствами, которые обеспечивают прочность покрытия. Присадка добавляется в битум, что дает возможность продлить живучесть смеси и сохранить качество и плотность покрытия. В рамках госконтракта подрядчик обеспечивает гарантией все слои изготовленного дорожного полотна. Что касается конкретных фотографий — съемка производилась со стороны начала работ, укладчик движется в противоположную сторону, — прокомментировала пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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