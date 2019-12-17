В Челябинске молодая мама погибла в аварии с такси, а ее дочку с травмами увезли в больницу
Сегодня днем, 17 декабря, на улице Новомеханической столкнулись три легковушки, одна из них такси. По словам очевидцев, в аварии погибла девушка и серьезно пострадала маленькая девочка. На место стянулись реанимация, пожарная, ГИБДД и служба спасения.
— Женщину водителя зажало в автомобиле, она скончалась до приезда медиков. Ребенок с переломами и черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу № 3. Еще один водитель получил тупую травму живота, — рассказали в горздраве.
Известно, что ребенок сейчас в реанимации.
— Девочку в настоящий момент поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Будет решаться вопрос о переводе в ЧОДКБ. Мужчину забрали в операционную со множественными травмами. После чего, скорее всего, будет переведен также в реанимацию, — рассказали в пресс-службе областной больницы №3.
Как пишут очевидцы в соцсетях, на месте аварии образовалась пробка. По информации сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас затора на участке нет.
В пресс-службе городской ГИБДД подтвердили факт ДТП. По предварительной информации, погибшей девушке был 31 год. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем этого ДТП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU