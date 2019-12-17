В Челябинске молодая мама погибла в аварии с такси, а ее дочку с травмами увезли в больницу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-17T15:43:56+03:00

В аварии пострадали двое. Водитель одной из машин погибла. Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»

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Сегодня днем, 17 декабря, на улице Новомеханической столкнулись три легковушки, одна из них такси. По словам очевидцев, в аварии погибла девушка и серьезно пострадала маленькая девочка. На место стянулись реанимация, пожарная, ГИБДД и служба спасения.

— Женщину водителя зажало в автомобиле, она скончалась до приезда медиков. Ребенок с переломами и черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу № 3. Еще один водитель получил тупую травму живота, — рассказали в горздраве.

Известно, что ребенок сейчас в реанимации.

— Девочку в настоящий момент поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Будет решаться вопрос о переводе в ЧОДКБ. Мужчину забрали в операционную со множественными травмами. После чего, скорее всего, будет переведен также в реанимацию, — рассказали в пресс-службе областной больницы №3.

Как пишут очевидцы в соцсетях, на месте аварии образовалась пробка. По информации сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас затора на участке нет.

В пресс-службе городской ГИБДД подтвердили факт ДТП. По предварительной информации, погибшей девушке был 31 год. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU