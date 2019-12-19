Журналисты узнали ТОП-5 популярных личностей у жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-19T10:27:11+03:00

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Поисковая система Яндекс выдала самые частые запросы жителей Челябинской области. Подсчет произведен на основании данных с 1 января по 12 декабря 2019 года. Как ожидалось, в ТОП-5 уходящего года попали два самых ярких южноуральских политика: Алексей Текслер и Наталья Котова.

В целом список выглядит так: Алексей Текслер, Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Наталья Котова.

1. Мастер разворотов Алексей Текслер

Алексей Текслер избран Губернатором области 8 сентября 2019 года, при явке 45,14% за него проголосовало 69,31 % избирателей. Одним из главных достижений Текслера челябинцы называют открытость власти и готовность обсуждать неудобные темы.

Исполняющим обязанности губернатора Алексей Текслер был назначен 19 марта. Сменил на этом посту Бориса Дубровского. Удивил южноуральцев резкой сменой маршрута первой рабочей поездки. Завоевал симпатии благодаря прямому контакту с людьми и вниманию к самым острым проблемам, волнующим челябинцев. Об этом они пишут ему в соцсетях.

2. Кумир уральских геймеров Хидэо Кодзима

Хидэо Кодзима — геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр из Японии. За Хидэо россияне следят в его Инстаграме, на что обратил внимание гений.

В октябре 2019 года японец побывал в России и презентовал новую игру Death Stranding, а также побывал на телешоу «Вечерний Ургант». Ответил российским поклонникам по поводу шуток насчет своей гениальности: «Я так не думаю, но, наверное, когда-то я им стану. Очень стараюсь быть им».

3. Девочка с аутизмом Грета Тунберг

Грета Тунберг — школьница из Швеции, дочь известной оперной певицы и актера. В 15 лет выступила как экоактивистка у шведского парламента, потребовав от властей бороться с изменениями климата на Земле. В сентябре в Нью-Йорке на саммите ООН девочка выступила с эмоциональной речью о пустозвонстве и предательстве правительствами стран молодежи и будущих поколений. Высказывания Греты Тунберг оказались созвучны экологическим чаяниям южноуральцев.

4. Актер Хоакин Феникс, сыгравший суперманьяка

Хоакин Феникс — американский актер, продюсер, музыкант и клипмейкер. Южноуральцы его запомнили по роли в картине «Джокер». Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» и собрал в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Один из челябинских политиков пошутил, что фильм снят «по заказу КПРФ и может быть причиной социального взрыва».

5. Первая женщина-мэр Челябинска Наталья Котова

Наталья Котова — учитель физики. На службе в органах госвласти с 1994 года. Сменила на этом посту Владимира Елистратова, который не пользовался популярностью у челябинцев. В ноябре Наталья Котова единогласно избрана главой города. Первую женщину-мэра одобряют и челябинцы, считает сайт Polit74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU