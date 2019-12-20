«Весь город ищет»: в Челябинске пропал 12-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-20T09:14:46+03:00

В Челябинске пропал Максим Зеленин. Мальчику 12 лет, учится в гимназии № 23. Фото: vk.com

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19 декабря в Челябинске пропал школьник Максим Зеленин. Мальчику 12 лет, учится в гимназии № 23. Закончив занятия, в 18:30 сел в маршрутное такси № 39 от улицы Кирова, дом 44. Перед отправкой успел позвонить маме и сообщить, что в районе остановки «Цирк» пробки.

Как зафиксировала мама, в 19:20 уже не был на связи.

Рост мальчика 160 см, телосложение худощавое. Одет был в темно-серый удлиненный пуховик с оранжевой подкладкой внутри. На ногах чуть светлее серые горнолыжные брюки. На голове зелено-коричневая шапка типа балаклава. Вышел из дома в черных ботинках. С собой был большой черный рюкзак.

КП-Челябинск созвонилась с мамой Максима Зеленина Мариной. Вот что она сказала:

— Да, Максима пока не нашли. Его ищет весь город. Чем можете помочь? Прошу максимально распространить информацию.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика или вы видели похожего школьника, просим сообщить по телефонам: 8-908-065-26-99 или 8-908-067-88-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU