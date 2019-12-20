Стало известно, где ночевал 12-летний школьник, которого искал весь Челябинск
Вечером 19 декабря в Челябинске пропал 12-летний школьник. Максим вышел из стен гимназии в центре города и бесследно исчез. Мама написала заявление в полицию и обратилась за помощью к горожанам. В пятницу, 20 декабря, стало известно, куда исчез парнишка. Он прятался на чердаке дома.
Люди пишут, что Максим мог сыграть в популярную у подростков игру «Потеряйся на сутки». Суть в том, чтобы сбежать от всех и провести 24 часа самостоятельно. Однако волонтеры-поисковики «Легион-СПАС» на это отвечают:
— Такая игра существует только в уме недалеких журналистов. На территории Челябинской области ни один ребенок не пропадал по этой причине.
Корреспондентам КП-Челябинск удалось узнать, что парнишка боялся вернуться домой после конфликта.
— Боялся, что будет наказан, — сообщила нам мама ребенка Мария.
Мама потерявшегося мальчика рассказывает, как нашла его
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ИСТОЧНИК KP.RU