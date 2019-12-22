Чиновники Челябинской области исполнят желания незнакомых им детей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-22T11:25:51+03:00

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22 декабря в резиденции губернатора собрались министры, главы муниципалитетов, мэр Челябинска Наталья Котова и сам глава региона с супругой, которые и открыли “Елку желаний”. Это всероссийская новогодняя акция. Чиновники снимают с елки новогодние шары, внутри которых спрятаны листочки с мечтами. Их писали ребята, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации (с тяжелыми заболеваниями, из неполных семей и т.д.). Взрослые исполняют детские желания из личных средств.

Первым открыл новогодний шар Алексей Текслер. Он стал Дедом морозом для мальчика, попросившего фехтовальную экипировку. Ирина Текслер подарит другому ребенку велосипед.

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ИСТОЧНИК KP.RU