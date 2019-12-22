2019-12-22T11:25:51+03:00
Общество

Чиновники Челябинской области исполнят желания незнакомых им детей

Наш регион присоединился к новогодней всероссийской акции
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
"Елка желаний" в Челябинске."Елка желаний" в Челябинске.
Изменить размер текста:

22 декабря в резиденции губернатора собрались министры, главы муниципалитетов, мэр Челябинска Наталья Котова и сам глава региона с супругой, которые и открыли “Елку желаний”. Это всероссийская новогодняя акция. Чиновники снимают с елки новогодние шары, внутри которых спрятаны листочки с мечтами. Их писали ребята, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации (с тяжелыми заболеваниями, из неполных семей и т.д.). Взрослые исполняют детские желания из личных средств.

Первым открыл новогодний шар Алексей Текслер. Он стал Дедом морозом для мальчика, попросившего фехтовальную экипировку. Ирина Текслер подарит другому ребенку велосипед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пельмени со строительной краской и детский сок с плесенью: покупки жителей Челябинской области шокируют Интернет
В Челябинской области подсчитали стоимость салата оливье
Член избирательной комиссии подала в отставку
«Разделяй-ка»: жители Челябинска спасают город от мусорного апокалипсиса
«Кормят, как свиней!»: суп с непорезанной картошкой в школьной столовой возмутил жителей Челябинской области
Поставщик, которого обвинили в продаже подарков с просрочкой, подарил челябинским детям еще по одному набору конфет
Чиновники Челябинской области исполнят желания незнакомых им детей
Полиция Челябинской области за одну ночь оштрафовала иностранцев на 100 тысяч рублей
20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подряд
«Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад»: Алексей Текслер рассказал, как в Челябинске изменится ситуация с новым подрядчиком
Молодой житель Челябинской области притворяется безруким инвалидом
В детском саду Челябинска выдали просроченные новогодние подарки
Челябинскую область ждут морозы до -25 и резкий скачок температуры
Сугробы и гололед под снегом: жители Челябинска оценили уборку дорог
«Пункт назначения»: на трассе в Челябинской области из лесовоза посыпались бревна