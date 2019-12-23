В Челябинской области закрыли детский сад

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-23T10:08:24+03:00

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В поселке Бажово Копейского городского округа в детском саду № 34 массово заболели дети. В субботу у 17 воспитанников появились одинаковые симптомы: высокая температура, рвота и слабость. Заведующая детским садом приняла решение утром 23 декабря, в понедельник, отпустить всех детей домой. Всего в учреждении 225 воспитанников.

В здании началась дезинфекция. В детском саду факт заболевания детей подтвердили. Однако причина пока не установлена.

— Пока нет заключения, что это было именно отравление. Весь персонал сдал анализы, в помещениях проводится дезинфекция, — прокомментировала заведующая Татьяны Швабауэр.

Руководитель детского учреждения добавила, что поменяла поваров, будет работать другая бригада. Сегодня всех детей отпустили по домам.

КП-Челябинск прокомментировали в пресс-службе администрации Копейского городского округа:

- В воскресенье, 22 декабря, в детском саду №34 зафиксирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита. В больнице оказались 5 детей из разных групп и один взрослый. Уточним, что воспитатель является матерью одного из заболевших детей.

23 декабря уже 9 человек госпитализировано, один ребенок находится в больнице в Челябинске. Детский сад не работет, в нем находятся медики, все сотрудники учреждения сдают анализы. Результаты анализов будут готовы 24 декабря. Источник заболевания будет определен после результатов анализов. Предполагается, что источником могли стать продукты питания либо персонал пищеблока. Сменная бригада для организации питания найдена. Ситуация находится на контроле администрации Копейского городского округа, Роспотребнадзора и Минздрава Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU