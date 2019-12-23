2019-12-23T15:20:12+03:00
Спорт

«Трактор» обменял одного легионера на двух российских игроков

Вместо Ессе Виртанена за черно-белых сыграют Вячеслав Основин и Артем Михеев
Алексей МИКУШИН
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«Трактор» обменял одного легионера на двух российских игроков. Фото: ХК «Трактор»«Трактор» обменял одного легионера на двух российских игроков. Фото: ХК «Трактор»
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Накануне двухматчевой выездной серии челябинский клуб, занимающий сейчас последнее место в Восточной конференции КХЛ, объявил об изменениях в составе команды. Из казанского «Ак Барса» в «Трактор» переходят два нападающих — воспитанник спортшколы 25-летний Вячеслав Основин и 24-летний Артем Михеев (школа «Ак Барс»).

В свою очередь в «Ак Барс» отправился защитник черно-белых, финн Эссе Виртанен.

Основин провел за казанский клуб 28 матчей, заработав 8 (5+3) очков. Михеев сыграл за «барсов» всего восемь матчей, не набрал ни одного очка.

Напомним, сегодня 23 декабря «Трактор» в Череповце сыграет с местной «Северсталью» (начало в 19:00). А 25 декабря в Балашихе черно-белые сыграют с «Локомотивом» (21:30).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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