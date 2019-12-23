Голы российских игроков помогли «Трактору» вырвать победу у «Северстали»

23 Дек. 21:30 2019-12-23T21:30:31+03:00

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Так получилось, что обе команды находятся далековато от зоны плей-офф, и всеми силами цепляются пусть за небольшие, но все же шансы попасть в восьмерку сильнейших и продолжить битву уже в кубковом розыгрыше. У «Трактора» отставание 14 очков, у «Северстали» — 13. У обеих команд в своих конференциях в запасе еще по 21-й игре в регулярном чемпионате КХЛ.

Наверное, поэтому матч получился боевой, немного сумбурный, с желанием закатить-таки шайбу в чужую рамку.

Руслан Карлин и Егор Фадеев наконец-то прервали традицию, когда голы у «Трактора» забивали практически одни легионеры. К 26-й минуте счет был 2:0 в пользу черно-белых. К 46-ой минуте череповчане сумели сравнять счет, однако на 49-й Сергей Терещенко снова выводит челябинцев вперед — 3:2. В конце периода хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, и Никита Комаров увеличил преимущество до 4:2 и поставил победную точку в матче.

25 декабря в подмосковной Балашихе «Трактор» сыграет с омским «Авангардом» (начало в 21.30, время челябинское).

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ИСТОЧНИК KP.RU