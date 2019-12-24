2019-12-24T14:28:39+03:00
Общество

Житель Челябинска пригрозил поджечь себя в здании правительства

Никаких требований он при этом не предъявлял
Валентина ВАГАНОВА
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Посетитель оказался душевно больным. Фото: правительство Челябинской областиПосетитель оказался душевно больным. Фото: правительство Челябинской области
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Сегодня, 24 декабря, в правительство Челябинской области пришел странный посетитель. Он заявил, что обольет себя бензином и подожжет. Челябинец ничего не просил и не требовал. Собрал со стоек газеты и стал обзванивать редакции, сообщая о своих намерениях.

Человек был явно не в себе. Сотрудники правительства вызвали медиков. Выяснилось, посетитель психически не здоров.

— Был такой инцидент, он исчерпан. Просим вас больше не раздувать эту информацию, — прокомментировали ситуацию КП-Челябинск в пресс-службе правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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