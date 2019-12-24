Центр Челябинска будет перекрыт во время новогоднего фестиваля
Обычно праздники приносят радость детям и грусть водителям. Вот и в этот раз из-за новогоднего фестиваля «Южноуральское сияние» движение автотранспорта будет перекрыто.
В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что с 25 по 27 декабря будет запрещен въезд на Театральную площадь с пяти вечера, а в грядущие выходные автомобили не будут пускать круглосуточно. Кроме того, на участке от улицы Елькина до улицы Цвиллинга также будет перекрыто движение 25 декабря с 19:45 до 21:15.
Фестиваль «Южноуральское сияние» займет несколько площадок: от площади Революции до театра драмы имени Наума Орлова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На фасаде драмтеатра в Челябинске устроят световое шоу. Кроме того в разных районах города появятся зоны с инсталляциями. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU