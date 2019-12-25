У детей Челябинской области пропали конфеты из новогодних подарков
Соцзащита Златоуста выдала детям новогодние кульки. В каждом из таких подарков есть список с перечислением содержимого. Кто-то из родителей додумался устроить сверку и обнаружил нехватку нескольких конфет и пирожных. Он написал об этом в соцсети. Другие последовали его примеру. Оказалось, что сладостей не хватает в каждом подарке. А их сотни!
— Зефира нет двух штук и двух леденцов на палочке, — написала в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК Анастасия Шишкина.
— У нас в все шесть подарков были вскрыты, — рассказала Наталья Шадрина.
Так с каждого кулька по чуть-чуть, и можно набрать килограммы конфет.
— Воровать у детей — последнее дело! — решил представитель Гражданского патруля Златоуста Златоуста Андрей Королев, и подал жалобу в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU