2019-12-25T13:12:02+03:00
Общество

В Челябинске могут возродить Горзеленстрой, который когда-то высаживал цветы и деревья

Частные компании на подряде последние годы делают все только хуже
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Вот так в Челябинске обрубают деревья последние годы.Вот так в Челябинске обрубают деревья последние годы.Фото: Андрей АБРАМОВ
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25 декабря на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером стало известно, что в Челябинске могут реанимировать муниципальное предприятие Горзеленстрой. Там работали сотни человек — профессиональных дендрологов, биологов и просто людей, которые понимают в озеленении. При Михаиле Юревиче этот МУП закрыли и отдали все контракты частникам.

— Челябинску не хватает компетенций и по озеленению, и по строительству дорог. Решения о субподряде неверные. Будем возрождать эти предприятия (речь о Горзеленстрое и МУП ДРСУ, которое занималось дорогами — прим.ред.) и на муниципальном, и на региональном уровне. Чтобы там работали специалисты, чтобы можно было положиться на их опыт и квалификацию, — сообщил во время прямой линии Алексей Текслер.

Отметим, что последние годы в Челябинске творится бардак в сфере озеленения. В городе высаживаются дешевые цветы, которые цветут в лучшем случае месяц. С деревьями проводят варварскую обрезку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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