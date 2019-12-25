В Челябинске могут возродить Горзеленстрой, который когда-то высаживал цветы и деревья
25 декабря на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером стало известно, что в Челябинске могут реанимировать муниципальное предприятие Горзеленстрой. Там работали сотни человек — профессиональных дендрологов, биологов и просто людей, которые понимают в озеленении. При Михаиле Юревиче этот МУП закрыли и отдали все контракты частникам.
— Челябинску не хватает компетенций и по озеленению, и по строительству дорог. Решения о субподряде неверные. Будем возрождать эти предприятия (речь о Горзеленстрое и МУП ДРСУ, которое занималось дорогами — прим.ред.) и на муниципальном, и на региональном уровне. Чтобы там работали специалисты, чтобы можно было положиться на их опыт и квалификацию, — сообщил во время прямой линии Алексей Текслер.
Отметим, что последние годы в Челябинске творится бардак в сфере озеленения. В городе высаживаются дешевые цветы, которые цветут в лучшем случае месяц. С деревьями проводят варварскую обрезку.
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ИСТОЧНИК KP.RU